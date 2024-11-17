MHP’linin saldırdığı kadınla alay ettiler!

Ülkede adalete güven her geçen gün daha da azalırken yargı da skandal kararlara imza atmaya devam ediyor.

Mersin’in Mezitli ilçesinde, 41 yaşındaki Müzik öğretmeni Simay Salman isimli kadın apartmanının önündeki hamile kediye mama verdiği esnada 63 yaşındaki Taş Medreseli Ülkücüler Mersin İl Başkanı Ramazan Benli tarafından darbedildi.

4 Haziran 2023 tarihinde yaşanan saldırının ardından Salman, darp raporu alıp Benli’den şikâyetçi oldu ve basit yaralama suçundan dava açıldı. Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi ise 21 Aralık 2023 tarihinde tartışma yaratacak bir karara imza attı. Benli’ye sadece 2 bin 240 TL adli para cezası verildi. Mahkeme bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yani Benli’nin, 5 yıl suç işlemediği sürece 2 bin 240 TL’lik bu para cezasını bile ödemeyeceği anlaşıldı.

"VİCDANEN DOĞRU DEĞİL"

BirGün’ün bu skandal zincirini haberleştirip gündeme taşımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu. Bakanlığın avukatı tarafından, mahkeme kararına yapılan itirazda, “Benli’nin cezasında indirim yapılmasının, alt sınırdan ceza verilmesinin hukuken ve vicdanen doğru olmadığı” belirtildi.

HAKİM AYNI KARARI VERDİ

Aile Bakanlığı’nın itirazından hemen sonra, 10 Ocak 2024’te Benli’nin yeniden yargılanmasına karar verildi. Yine Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma 14 Kasım’da sonuçlandı. Hakim Ayfer Akdemir Çalışır, ilk yargılamadaki kararın aynısını verdi. MHP’li Benli’ye yine 2 bin 240 TL adli para cezası verildi. Mahkeme bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTI

Salman, uğradığı saldırı sonrasında devam eden tehdit ve tacizler nedeniyle öğretmenliği bıraktığı açıklayarak, “Neredeyse teşekkür edecekler iyi yapmışsın eline sağlık diye. Saldırıya uğradığım günden beri travma sonrası stres bozukluğu teşhisi ile psikolojik tedavi görüyorum. Mesleğime ara vermek zorunda kaldım. Memleketimi terk etmek zorunda kaldım. Evimde oturamaz duruma geldim” demişti.