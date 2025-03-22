MHP’nin tehditleri devam ediyor: “Adamın dişini sökerler, haddini bilsin herkes”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) gelen tehditler sürüyor.

Son olarak MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, CHP’yi ve Özgür Özel’i tehdit etti.

Kayrıcı'nın açıklamaları MHP'nin sosyal medya platformu X hesabından paylaşıldı.

MHP'li Kayrıcı'dan CHP'ye Tepki: Adamın dişini sökerler, haddini bilsin herkes https://t.co/SGUyRsLFAz — MHP (@MHP_Bilgi) March 22, 2025

MHP'li Kayrıcı, şu ifadeleri kullandı: