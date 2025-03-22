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MHP’nin tehditleri devam ediyor: “Adamın dişini sökerler, haddini bilsin herkes”

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı sosyal medya üzerinden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı.

Güncel
  • 22.03.2025 13:07
  • Giriş: 22.03.2025 13:07
  • Güncelleme: 22.03.2025 13:11
Kaynak: Haber Merkezi
MHP’nin tehditleri devam ediyor: “Adamın dişini sökerler, haddini bilsin herkes”
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) gelen tehditler sürüyor.

Son olarak MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, CHP’yi ve Özgür Özel’i tehdit etti.

Kayrıcı'nın açıklamaları MHP'nin sosyal medya platformu X hesabından paylaşıldı.

MHP'li Kayrıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Liderimiz Devlet Bahçeli'ye bırak hakaret etmeyi ismini kokuşmuş ağızlarına alırken bile besmele çekmeyi unutan müptezelere diyeceğim şu; bu iş gencecik çocukları sokağa çağırmaya benzemez, adamın dişini sökerler, haddini bilsin herkes." 

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