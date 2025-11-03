MHP’nin yayın organı duyurdu: “Bahçeli önemli açıklamalarda bulunacak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yarın (4 Kasım Salı) partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

MHP'ye yakın yayın organı Türkgün, Bahçeli'nin yarın TBMM’de önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Haberde "Toplantıda, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gündemdeki iç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

MHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı, yarın saat 10.45'te gerçekleştirilecek.

RESEPSİYONA KATILMAMIŞTI

Bahçeli, 29 Ekim’de Saray’da düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu’na ve Anıtkabir’deki resmi törene katılmamıştı.

Anıtkabir’deki törende MHP'yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil ederken, Saray’daki resepsiyona MHP’den herhangi bir isim yer almamıştı.

MHP’nin bu tavrı kamuoyunda iki farklı şekilde yorumlanmıştı.

Bunlardan ilki AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli arasında Kuzey Kıbrıs seçimlerine ilişkin görüş ayrılığının Cumhur İttifakı’nda bir çatlak oluşturduğu yönünde.

İkinci yoruma göre ise Bahçeli, sürece ilişkin adımların daha hızlı atılması gerektiğini düşünüyor.

KUZEY KIBRIS GÖRÜŞMELERİNE DAİR TARAFLAR NE SÖYLEDİ?

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs’ta yapılan seçimleri Tufan Erhürman'ın kazanmasının ardından Cumhur İttifakı’nda fikir ayrılığı ortaya çıkmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlere katılımın düşük olmasını gerekçe göstererek Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye katılması görüşünü dile getirerek "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" demişti.

Erdoğan ise "Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik. Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık" demişti.

ERDOĞAN'DAN "ÇATLAK" İDDİALARINA YANIT

Erdoğan, cumartesi (1 Kasım) İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında da açıklamalarda bulunmuştu.

“Cumhur İttifakı’nda çatlak” iddialarına üstü kapalı şekilde yanıt veren Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" demişti.

Erdoğan şunları söylemişti:

"Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar, operasyonlarına hız verdi. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmaktır! Fakat muvaffak olamayacaklar! Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."