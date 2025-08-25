MHP’ye bir mesaj mı?

Haber Merkezi

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı. MHP'ye yakınlığıyla bilinen bir avukat olan Sayhan, casuslukla suçlanıyor. Öte yandan 20 Temmuz'da da Sayhan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler gündeme gelmiş, Sayhan iddiaları yalanlamıştı. Söz konusu haberler “MHP’ye bir mesaj mı?” sorusunu da beraberinde getirmişti.

Sayhan'ın hakkında yürütülen bir soruşturma gerekçesi ile 23 Ağustos Cumartesi akşamı gözaltına alındığı öğrenildi. Söz konusu soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı'nın yarın sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

Sayhan'ın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında 18 Ağustos Pazartesi günü organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da operasyonlar düzenlenmişti. Bu kapsamda 17 şüpheli gözaltına alınmış, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı. Sayhan'ın söz konusu soruşturma kapsamında CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına yol açan 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'a yönelik 'suikast hazırlığı' iddiası kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Sayhan'ın hakkında suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından işlem gördüğü aktarılırken, zanlının ev ve işyerindeki aramalarda "delil" niteliğinde belge ve doküman ele geçirildiği öne sürüldü.

MKE'nin Eylül 2024-Aralık 2024 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olan İsmet Sayhan, MHP ve partinin lideri Devlet Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen bir avukat. Sayhan, 2024 yılının Kasım ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Sayhan hakkında 20 Ağustos’ta da gözaltına alındığı yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı. Sayhan’a yönelik gözaltı haberleri, “MHP’ye bir mesaj mı?” sorusunu da beraberinde getirmişti. Öte yandan İsmet Sayhan, şahsi X hesabından yaptığı paylaşımda da hakkındaki iddialara değinerek AKP’li bazı çevrelerin kendisinden rahatsız olduğu yönündeki yorumlar için “Bu açık bir fitne hareketidir” demiş ve “devlet büyüklerine saygısının baki olduğu mesajını vermişti.