MHP’ye yakın sendika duyurdu: Binlerce önlisans mezunu öğretmen var

İktidar ortağı MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim Sen 30 ildeki ücretli öğretmen sayısını paylaştı. Buna göre aralarında İstanbul’un da olduğu 30 ilde toplam 48 bin 594 ücretli öğretmen bulunuyor.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 81 ilden ücretli öğretmen sayısını talep ettiklerini daha önce duyurmuştu. Sendikaya şu ana kadar 30 ilden yanıt geldi.

BİNLERCESİ EĞİTİMCİ DEĞİL

Adıyaman, Ardahan, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzurum, Antep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sinop, Urfa, Tunceli, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’taki toplam ücretli 48 bin 594 ücretli öğretmen çalışıyor.

Sendikanın paylaştığı verilere göre bu 48 bin 594 öğretmenin sadece 19 bin 851’i eğitim fakültesi mezunu. 24 bin 412’si başka fakültelerden mezun olurken tam 4 bin 431 ücretli öğretmen ise iki yıllık üniversite mezunu.

ZİRVE İSTANBUL

Buna göre en çok ücretli öğretmen 21 bin 947 ile İstanbul’da. Bu öğretmenlerin ise sadece 6 bin 48’i eğitim fakültesi mezunu. 13 bin 50’si eğitim fakültesi dışında lisans, 2 bin 849’u ise önlisans mezunu.

İstanbul’u 5 bin 894’le Urfa takip ediyor. Urfa’daki ücretli öğretmenlerin 2672’si eğitim fakültesi, 2910’u diğer lisans bölümleri 312’si ön lisans mezunu.

HANGİ İLDE KAÇ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN VAR

30 ilde ücretli öğretmen karnesi şöyle: