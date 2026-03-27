MHP’ye yakın sendika duyurdu: On binlerce öğrenci önlisans mezunlarına emanet

İktidar ortağı MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen’in 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin yaptığı araştırma, eğitim sistemindeki öğretmen açığını bir kez daha gözler önüne serdi.

81 ilin valiliklerinden ücretli öğretmen sayılarını talep eden sendikaya 62 il yanıt verdi. Açıklanan verilere göre bu illerde toplam 71 bin 757 ücretli öğretmen görev yaparken, 55 ilde norm kadro ihtiyacının ise 80 bin 449 olduğu tespit edildi.

İSTANBUL ZİRVEDE

Araştırmaya göre ücretli öğretmen sayısının en yüksek olduğu il İstanbul oldu. İstanbul’da 21 bin 947 ücretli öğretmen görev yaparken, Şanlıurfa 5 bin 894 öğretmenle ikinci sırada yer aldı. Ücretli öğretmen sayısının yüksek olduğu diğer iller ise şöyle sıralandı: Ankara 3 bin 662, İzmir 3 bin 538, Gaziantep 3 bin 63, Kocaeli 2 bin 300, Hatay 2 bin 98, Şırnak bin 784, Mardin bin 685 ve Konya bin 443.

Valiliklerden alınan veriler doğrultusunda 55 ilde norm kadro ihtiyacının toplam 80 bin 449 olduğu belirlendi. Bu tabloya göre ücretli öğretmen sayısının bile öğretmen açığını karşılamaya yetmediği ortaya çıktı. Örneğin İstanbul’da norm kadro ihtiyacı 25 bin 532 iken ücretli öğretmen sayısı 21 bin 947’de kaldı. Ankara’da norm ihtiyacı 4 bin 402 iken ücretli öğretmen sayısı 3 bin 662, Şanlıurfa’da norm ihtiyacı 8 bin 137 iken ücretli öğretmen sayısı 5 bin 894 olarak kaydedildi. Balıkesir, Bitlis ve Mersin gibi illerde de öğretmen açığının ücretli öğretmen görevlendirmelerine rağmen devam ettiği görüldü.

BAZI ALANLARDA İHTİYAÇTAN FAZLA

Araştırma, bazı branşlarda öğretmen açığının daha da büyük olduğunu ortaya koydu. Özel eğitim öğretmenliğinde norm kadro ihtiyacı 22 bin 722 iken ücretli öğretmen sayısı 20 bin 979’da kaldı. Branş öğretmenliğinde ise norm kadro ihtiyacı 40 bin 581 olarak belirlenirken ücretli öğretmen sayısı 25 bin 10 oldu. Buna karşılık okul öncesi ve sınıf öğretmenliğinde bazı illerde norm kadro ihtiyacından fazla ücretli öğretmen görevlendirildiği de dikkat çekti.

BİNLERCE ÖNLİSANS MEZUNU

62 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumlarına bakıldığında; eğitim fakültesi mezunu öğretmen sayısı 30 bin 536, lisans mezunu öğretmen sayısı 35 bin 359 ve ön lisans mezunu öğretmen sayısı 5 bin 862 olarak gerçekleşti. Araştırmaya göre okul öncesinde 1.135, sınıf öğretmenliğinde 598 ön lisans mezunu ücretli öğretmen bulunuyor.