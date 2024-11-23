MHP’ye zırh, basına soruşturma

Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, 3 milletvekilinin istifasının istendiğini sosyal medya hesabından duyurmasının arka planında ortaya çıkan altın kaçakçılığına ilişkin gelişmeler sürüyor. Altın kaçakçılığında adı geçen MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifalarının ardından olaya ilişkin çok sayıda siyasi ismin ve bürokratın da olduğu iddiaları gündeme gelirken açığa çıkan kaçakçılık iddialarına dair hiçbir MHP isim hakkında hukuki bir süreç başlatılmadı.

Konunun AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin görüşmesine de yansıdığı tartışmaları da sürerken Gazeteci Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve İsmail Saymaz'ın aktardığı "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturmalar iktidarın geçirmeyi planladığı ve dezenformasyon yasasının devamı olarak görülen ‘Etki ajanlığı’ yasasına hazırlık olarak da değerlendirilirken MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de iki gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Soruşturma kararı sonrası açıklama yapan Gazeteci Saymaz ise "Erdoğan, istifa eden MHP’li milletvekilleriyle ilgili Bahçeli’ye bazı görüntüler izletti” dediğimiz iddiasıyla Fatih Altaylı’ya ve bana soruşturma açıldı. Benim böyle bir ifadem yok. Velev ki dedim… Kaçak altın soktuğu iddia edilen vekillerle ilgili soruşturma yok, bize var." açıklamasını yaptı. Duruma dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Altaylı ise “Açılan soruşturmalara alıştık” dedi.

Başlatılan soruşturmaların ardından tepkiler de büyürken gözler MHP’liler hakkında herhangi bir işlemin yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Anayasa Mahkemesi’nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karar sonrası Yargıtay ile bir dönem açığa çıkan çelişkiler özellikle MHP’nin yargı alanındaki gücünü ortaya çıkarmış, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Cinayetinde yaşanan gelişmeler de MHP’lilerin doğrudan yargıyı ele geçirdiği değerlendirmelerine yol açmıştı. Önceki gün gazetecilerin sorusuna cevap veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Adli bir soruşturma yok” açıklamaları da bir kez daha MHP’nin yargı içindeki dokunulmazlığını ortaya koydu.