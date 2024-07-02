MHP’yi aklama çabası

Sinan Ateş davası, cinayetten 19 ay sonra başladı. Cinayeti alacak-verecek meselesine dayandırmaya çalışan sanıklar, pek çok cinayetle anılan MHP ve Ülkü Ocakları’nın rolünü ise gizlemek için çabaladı.

Haber Merkezi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin davada ilk duruşma dün görüldü. Suikasttan 19 ay sonra gerçekleşen ilk duruşmada tarihi boyunca birçok cinayete karışan MHP ve Ülkü Ocakları’nın payı sanıklar tarafından gizlenmeye çalışıldı.

Hemen hemen her sanık daha önce savcılıkta verdiği ifadeleri değiştirirken konuyu alacak-verecek meselesiymiş gibi gösterdi. Başta azmettirici Doğukan Çep olmak üzere tüm sanıklar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çizdiği çerçeveye uygun ifadeler verdi. Kimisi suçu savcılığa atarken kimisi ‘uydurdum’ gibi bahanelere sığındı. Mahkeme heyeti de iddianamede yer almayan ancak kamuoyunda adı suikastla anılan MHP ya da Ülkü Ocakları bağlantılı kişilerle soru sorulmasına müsaade etmedi. El birliğiyle suikasttaki MHP bağlantısı örtbas edilmek istendi.

22 kişi hakkında hazırlanan ve Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede; tetikçi Eray Özyağci, Vedat Balkaya, Suat Kurt için ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’ın da suça azmettiren olarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal’ın da ‘suça yardım eden’ olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde gerçekleştirilen ilk duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti.

YARIM MAHKEME

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, duruşma öncesinde gerçekleştirdiği açıklamada “Bugün eksik bir iddianame ile yarım bir mahkeme kurulacak. Bizim buradan beklentimiz ve isteğimiz; ayrılan dosyadaki 17 kişi hakkında gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması ve dosyamıza eklenmesidir, eksik olan bu iddianamenin ve iddianamedeki boşlukların tamamlanarak yeni ve doğru bir iddianamenin yazılması ve yargılamanın hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Hedefimizde sadece suçlular var, suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka hiçbir talebimiz yok” ifadelerini kullandı.

SİSE BOĞAMAZLAR

Duruşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi: “Ettiği telefonları hatırlamayan, aldığı talimatları hatırlamayan, verilen konumlar hatırlamayan, görüştüğü kişileri hatırlamayan ama birilerinin bağlantısını ortadan kaldırmak için yeni şeyler hatırlayan bir tetikçi ve bir azmettirici gördük. Esas azmettiricilerle bağı ortadan kaldırmak için üst düzey bir çaba gördük. Ama bunu herkes görüyor, herkesin gözünün önünde gerçekleşiyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Cinayete karışan kim varsa çeksin cezasını’ deseler; ittifaklarını da rahatlatacaklar ama bırakın rahatlatmayı, Türkiye’yi sise boğmaya çalışıyorlar, bundan sonrası için gözdağı vermeye çalışıyorlar.’’

Duruşmaya 22 sanığın tamamı katıldı. Cinayetin azmettiricisi sanık Doğukan Çep, ‘Bay Kemal nerede’ diye bağırdı. Jandarmalar tarafından salondan çıkarılan Çep, bir süre sonra mahkeme başkanının talebiyle yeniden salona getirildi. Avukatlar İbrahim Ethem Yiğit ve Çağrı Can Pak, MHP adına davaya katılma talebinde bulundu. Savcı ise katılma talebinin reddini istedi. Mahkeme başkanı, MHP’nin suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle katılma talebinin reddine karar verdi. Avukatlar salonun izleyici bölümüne alındı. İddianamede Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olarak yer alan Eray Özyağcı, emniyetteki ifadelerinin baskı altında alındığını iddia ederek, “İfadelerimde Doğukan Çep’i korumak için kendim tasarlamışım gibi ifade verdim, yalan söyledim. Ben Doğukan Çep ağabeyimin Sinan Ateş ile sorunlarından dolayı ayaklarına sıktım. Ben öldürmedim, nasıl öldürüldüğü araştırılsın istiyorum. Tahliye talebim yoktur’’ dedi.

KANDIRDILAR İDDİASI

İddianameye göre tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerine getiren ve oradan kaçıran motokurye sanık Vedat Balkaya ise emniyette verdiği ifadeleri baskı altında verdiğini öne sürerek ‘‘Doğukan Çep, alacağının olduğunu, tahsilatı ise Eray Özyağcı’nın yapacağını söyledi. Beni kandırarak buraya getirdiler’’ dedi. İddianamede, cinayet öncesi keşif yapan olarak yer alan sanık Suat Kurt, Doğukan Çep’in kendisinin manevi kardeşi olduğunu söyleyerek kendisinden ricada bulunduğunu savundu.

Eray Özyağcı’yı tanımadığını iddia eden Kurt, ‘‘Doğukan Çep, ‘Ankara gider misin; adres vereceğim bu şahıs adrese kaçta giriyor kaçta çıkıyor, ne yapıyor ne ediyor?’ dedi. ‘Dövülecek, en fazla ayaklarından yaralanacak’ dendi. Olayın olduğu gün Eray’ın orada olduğundan haberim yok’’ ifadelerini kullandı. Doğukan Çep ise cinayeti kendisinin azmettirdiğini söyledi. Çep, Sinan Ateş’in gövdesine isabet eden kurşunun olay sırasında onun yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt’un silahından çıktığını iddia ederek, araştırılmasını talep ederken tahliye talebinin olmadığını söyledi. İlk celsesi biten duruşma bugün saat 09.00’da devam edecek.