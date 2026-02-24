MHRS'de şikâyet patladı: 1 haftada yüzde 545 artış!

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu “randevu sorunu tarihe karıştı” dese de yurttaşın gündemi başka. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) yapılan son güncellemenin ardından şikâyetler adeta patladı. Çözüm platformu Şikayetvar verilerine göre MHRS’ye yönelik başvurular yalnızca bir haftada yüzde 545 arttı.

Son dönemde devreye alınan düzenlemeyle birlikte e-Devlet ve e-Nabız entegrasyonu zorunlu hale getirildi, iki aşamalı kimlik doğrulama uygulaması genişletildi. Amaç “güvenliği artırmak” olarak açıklansa da sonuç, birçok yurttaş için randevuya erişimin daha da zorlaşması oldu.

Kullanıcılar, uygulamanın sürekli e-Devlet ve e-Nabız’a yönlendirdiğini, yönlendirme sonrası MHRS ekranına dönemediğini ve randevu oluşturamadığını belirtiyor. Özellikle yaşlılar ve yakınları adına işlem yapanlar için SMS onay zorunluluğu ciddi engel oluşturuyor.

Verilere göre 2025 boyunca haftalık ortalama 15–35 bandında seyreden şikâyet sayısı, 2026 Şubat ayının ilk haftasında 245’e yükseldi. Artış oranı yüzde 545. Aylık bazda incelendiğinde de yükselişin geçici olmadığını gösteriyor. Ocak ayında 153 olan şikâyet sayısı, Şubat’ın ilk haftasında 321’e çıktı. Yüzde 110’luk artış, sorunun geçici değil, yapısal olduğunu gösteriyor.

Platformda yer alan MHRS şikayetlerinden bazılarıysa şöyle:

• MHRS sistemine yapılan son güncellemeden sonra randevu alma süreci benim için çok zorlaştı. Özellikle e-Devlet üzerinden iki aşamalı giriş ve e-Nabız zorunluluğu getirilmesi, hem benim hem de dijital işlemlere hâkim olmayan yakınlarım için ciddi mağduriyet oluşturuyor. MHRS üzerinden randevu alırken e-Devlet ve e-Nabız zorunluluğunun kaldırılmasını, eskiye benzer daha pratik ve herkesin kullanabileceği bir sistemin yeniden düzenlenmesini talep ediyorum.



• MHRS Android uygulaması üzerinden hastane randevusu almaya çalışırken, sistem sürekli olarak beni e-Nabız ve e-Devlet’e yönlendiriyor ve bu yönlendirmelerden sonra bir türlü tekrar MHRS ekranına dönüp randevu oluşturamıyorum. Bu nedenle şu an hiçbir şekilde randevu alamıyorum. Geçen hafta aynı cihaz ve uygulama üzerinden sorunsuz şekilde randevu alabiliyordum, sorun sanıyorum bu hafta yapılan güncellemeden sonra başladı. Önceden gayet iyi işleyen bir sistemi, e-Devlet ve e-Nabız zorunluluğu ekleyerek kullanılamaz hale getirmiş olmanızdan dolayı ciddi anlamda mağdur oldum.

"AYLARCA DENEMEME RAĞMEN RANDEVU ALAMADIM"

• Kasım 2025’ten beri Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları için MHRS üzerinden defalarca randevu almaya çalışıyorum ancak sistem yalnızca talep oluşturuyor, hiç uygun saat göstermiyor. Aylarca denememe rağmen randevu alamadım ve bu süreçte gözümdeki bulanıklık artarak görme kaybına dönüşmeye başladı.



• MHRS sisteminin son güncellemesiyle birlikte e-Devlet girişlerinde getirilen iki aşamalı doğrulama sebebiyle ciddi mağduriyet yaşıyorum. Anneme kardiyoloji randevusu almaya çalıştığımda, annemin e-Devlet hesabına bağlı telefon numarasına SMS onayı gidiyor. Annem benden uzakta oturduğu ve telefon da onda olduğu için bu onayı veremiyor, dolayısıyla ben de onun adına sisteme giriş yapamıyor ve randevu alamıyorum. Yaklaşık iki haftadır bu durum devam ediyor ve bu sebeple annemin randevu işlemlerini takip edemiyorum. Özellikle yaşlı, dijital okuryazarlığı sınırlı olan veya çocukları tarafından işlemleri takip edilen hastalar için bu yeni sistem işleri kolaylaştırmak yerine ciddi biçimde zorlaştırıyor.



• MHRS’deki iki aşamalı doğrulama nedeniyle hem kendi telefonumdan hem de 70 yaş üzerindeki annem ve babamın telefonlarından giriş yapmak zorlaştı. Daha önce sorunsuz alınan randevular yaklaşık bir haftadır aksıyor. Yeni sistem özellikle yaşlı ve teknolojiye hâkim olmayan kişiler için ciddi engel oluşturdu. Randevu alma sürecinin sadeleştirilmesi veya daha kolay bir giriş yöntemi sunulmasını talep ediyorum.