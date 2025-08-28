Giriş / Abone Ol
MHRS'de yeni dönem: Pilot uygulama iki hastanede başlıyor

Merkezi Hekim Randesu Sistemi'ne, üniversite hastaneleri de entegre ediliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, uygulamanın 1 Eylül'de pilot olarak iki hastanede başlayacağını açıkladı.

  • 28.08.2025 15:21
  • Giriş: 28.08.2025 15:21
  • Güncelleme: 28.08.2025 15:24
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz." dedi.

Uşak'taki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda Merkezi Hekim Randesu Sistemi'ne (MHRS) üniversite hastanelerinin de entegre edileceğini bildiren Memişoğlu, şu bilgileri verdi: "Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz."

