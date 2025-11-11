MHRS dolandırıcılığı: Bakanlık suç duyurusunda bulundu

MHRS adıyla ücret talep ederek yurttaşları dolandıran internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı, suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, MHRS adıyla ücret talep edildiği ifade edildi.

Yurttaşları dolandıran internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca www.mhrs.gov.tr adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyrulur."