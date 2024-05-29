MHRS şikâyetleri patladı

Randevu sorununu çözmeyi amaçlayan ‘Onaylı randevu sistemi’nin gelmesi ile şikâyetlerin sayısı son bir haftada yüzde 165 arttı. Sağlık Bakanlığı şikâyetleri de bir önceki haftaya göre yüzde 39 artış gösterdi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hizmet veren Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) gelen şikâyetler her geçen gün artıyor.

MHRS'den randevu alınamıyor, hastalar mağduriyet yaşıyor. Şikâyetvar'ın açıkladığı verilere göre, MHRS ile ilgili gelen şikâyetlerde son bir haftada yüzde 165 artış yaşandı.

AKP'nin Sağlıkta Dönüşüm Programı ve 'kışkırtılmış' sağlık talebinin sonucu kamu hastanelerindeki randevu sorunu giderek derinleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 13 Mayıs'ta randevu sorununa "onaylı randevu sistemi" getirerek çözüm bulmaya çalışmış ancak bu sistemi daha da çıkmaza sokmuştu. Platforma konuyla ilgili ulaşan bazı şikâyetler şöyle:

‘BU NASIL SİSTEM’

“MHRS'den dermatoloji ve diş bölümü için aylardır randevu almaya çalışıyorum ancak randevu bulunmuyor. O kadar çok doktor varken randevu bulunmaması anlaşılır değil. Her saat başı MHRS'ye girip bakmaktan yoruldum. İnsanları bu kadar zor durumda bırakmamanızı rica ediyorum. Bir an önce bu randevu sistemine bir çözüm bulunmasını talep ediyorum.”

“Yalova Devlet Hastanesi'ne MHRS üzerinden çocuk doktoru için randevu aldım. Yeni bir sistem çıkmış, onay istiyormuş ve ben muhtemelen anlamadan onay vermişim. Daha sonra küçük kızım düştü ve acil olarak onunla ilgilenmek zorunda kaldım, bu yüzden muayeneyi iptal etmek zorunda kaldım. Şu anda çocuğumun ateşi 39.5 ve onu acile götürdüm, çocuk doktorunun görmesi gerektiğini söyledim. Ancak 3 Haziran'a kadar randevu alamıyorum. Böyle bir sistem anlaşılır gibi değil. Kızımın havale geçirme riski olduğunu söylüyorum, fakat 'yapacak bir şey yok' yanıtını alıyorum. İptal etmeme rağmen yeni bir randevu alamıyorum. Özel hastanelere yönlendiriliyor gibi hissediyorum; sanki maddi imkanın yoksa başka çaren kalmıyor.”

“Bu nasıl bir randevu sistemi? İnsanların sağlığına bu kadar mı önem verilmiyor artık Türkiye'de? Okula gitmem gerekiyor. Ben günümü ona göre planlıyorum. Yazıklar olsun böyle sağlık sistemine.”