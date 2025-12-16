MI6 Başkanı Metreweli: Rusya bizi gri alanda test ediyor

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 Başkanı Blaise Metreweli, Rusya'nın "korku salma ve manipülasyon amacıyla" Batı ve Avrupa'yı gri alanlarda test ettiğini söyledi.

Eylülde başladığı MI6 başkanlığı görevindeki ilk kamuya açık konuşmasında, uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapan Metreweli, "İşimizin çoğunu, MI6 binası dışında, gözlerden uzakta, dünyanın başka yerlerinde, gizlice, bize güvenen ajanlar devşirip çalıştırarak, İngiltere'yi ve dünyayı daha güvenli hale getirecek sırları paylaşarak gerçekleşiyoruz" dedi.

Metreweli, MI6'nın her yerde olduğunu, profesyonel kariyerinde de ajan devşirip çalıştırdığını belirterek, "30 yıla yaklaşan kariyerimde, hasım topraklarda ajan devşirip çalıştırma da yaptım, savaş bölgelerinde operasyonlar yürütüp tehditleri yok etme ve barışı destekleme operasyonları da yönettim" ifadesini kullandı.

"ÇİN KONUSUNDA HÜKÜMETİ BİLGİLENDİRDİK"

Teknolojiyi yönlendirmenin güvenlik, refah ve insanlık için önemli olduğunu belirten Metreweli, "MI6, bu bağlamda artık sadece hasımlarımız, terör ya da yayılma faaliyetlerinin uzmanı olmamalı, aynı zamanda teknolojiyi iyi kullanmalı, dünyayı aylar içinde değil dakikalar içinde değiştirecek gelişmelerin ikinci ve üçüncü etkilerini öngörebilecek yetkinlikte olmalı" dedi.

Metreweli, bundan dolayı Çin'in önemine dikkati çekerek, Çin'in bu yüz yılı dönüştürmede merkezde yer alan bir ülke olduğuna, bu ülkenin yükselişinin İngiltere güvenliğine etkileri konusunda hükümeti bilgilendirdiklerine işaret etti.

"RUSYA NATO'YA SALDIRMA HEDEFİNDE"

Rusya'nın saldırgan, agresif ve yayılmacı ülke olduğunu savunan Metreweli, Rusya'nın Ukrayna'yı kontrol altına alıp NATO'ya saldırma hedefiyle hareket ettiğini belirtti.

Metreweli, "Putin, müzakereleri sürüncemede bırakarak savaşın kendi halkı üzerindeki maliyetini artırıyor" diyerek, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini kaydetti.

Ukrayna'nın güvenliğinin Batı ve Avrupa için de önemli olduğunun altını çizen Metreweli, "Rusya, savaş sınırına getirecek taktikleri uyguladığı gri alanda bizi test ediyor. Bu girişimlerin zorbalık, korku salma ve manipüle amaçlı olduğunu anlamamız çok önemli çünkü hepimizi etkiliyor" diye konuştu.