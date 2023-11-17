Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyunuyla Nets'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyununun yardımıyla Brooklyn Nets'i 122-115 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Heat, konuk ettiği Nets'i 7 sayı farkla geçerek bu sezonki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Sezonun 8. galibiyetine ulaşan Heat'te Jimmy Butler 36 sayı ve 5 ribaunt, Duncan Robinson 26 sayı, Bam Adebayo 20 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist ile galibiyette pay sahibi oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 6'da eşitlenen Nets'te Mikal Bridges 23 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Lonnie Walker 23 sayı, Nic Claxton 16 sayı ve 6 ribaunt, Cameron Johnson 16 sayı ve 4 ribaunt, Dorian Finney-Smith 11 sayı ve 6 ribaunt, Spencer Dinwiddie 10 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla mücadele etti.