Miami’deki Gazze gündemli dörtlü toplantıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklamasına göre Miami'de dün yapılan ve ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin bulunduğu, Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda, Gazze barış planının birinci aşamasının uygulanması ve ikinci aşamaya geçiş başlıkları değerlendirildi.

Birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen sürdüğü belirtilirken, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durduğu kaydedildi.

GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

İkinci aşamaya ilişkin olarak ise Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini sağlayacak düzenlemeler ele alındı; barış planında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücüne ilişkin atılacak adımlar görüşüldü.

Açıklamada ayrıca Dışişleri Bakanı’nın, toplantı vesilesiyle Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasına yönelik temaslar kapsamında Miami’deki yetkililerle de görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Türkiye, ABD, Katar ve Mısır Arasında Miami'de Gerçekleştirilen Toplantı Hakkında:

Türkiye, ABD, Katar ve Mısır temsilcileri, 19 Aralık 2025 tarihinde Miami’de bir araya gelmiştir. Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda ülkemizi Sayın Bakanımız temsil etmiştir.

Toplantıda, Gazze barış planının birinci aşamasının hayata geçirilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmiş ve ikinci aşamaya geçiş süreci konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Görüşmelerde, birinci aşamada sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam ettiği belirtilmiş, rehinelerin serbest bırakılmasının tamamlandığı ve çatışmaların büyük ölçüde durdurulduğu kaydedilmiştir.

İkinci aşamaya ilişkin olarak ise Gazze’nin Gazzeliler tarafından yönetilmesini temin edecek düzenlemeler ele alınmış; barış planında öngörülen Barış Kurulu ile Uluslararası İstikrar Gücü’ne ilişkin atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

Ayrıca Sayın Bakanımız, söz konusu toplantı vesilesiyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen temaslar çerçevesinde Miami’de bulunan yetkililerle görüş alışverişinde bulunmuştur.