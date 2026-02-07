Michelangelo’nun ayak çizimi rekor fiyata satıldı

Rönesans döneminin en önemli isimlerinden Michelangelo’ya ait olduğu belirlenen küçük bir tebeşir çizimi, New York’ta düzenlenen Christie’s açık artırmasında 27,2 milyon dolara (yaklaşık 1 milyar TL) satıldı. Bu tutar, sanatçının bir çizimi için müzayedede ödenen en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 13 cm uzunluğundaki bu çizim, 16. yüzyılda Roma’daki Sistine Şapeli’nin tavanına resmedilen figürlerden biri olan Libyalı Sibyl’in ayağının anatomik çalışması olarak değerlendiriliyor. Eser, sanat pazarında daha önce tahmin edilen 1,5-2 milyon dolarlık değerin çok üzerinde ilgi gördü ve tahminlerin yaklaşık 10–20 katı fiyatla alıcı buldu.

VATİKAN İÇİN ÇİZİLDİ

Christie’s uzmanları, bu küçücük eskizin, sanatçının Vatikan’daki devasa tavan freskleri için yaptığı ön çalışmalar arasında nadiren özel koleksiyonlarda bulunan bir örnek olduğunu belirtti.

Eserin, tavan fresklerindeki Libyalı Sibylla figüründe yer alan ayağın neredeyse birebir karşılığı olduğu ifade ediliyor. Hafif büzülmüş parmaklar, yükselmiş topuk ve ayak altındaki gölge detayları bu bağlantıyı güçlendiriyor.

Çizimin orijinalliği, kızılötesi görüntüleme ve diğer teknik analizlerle teyit edildi.

EN YÜKSEK FİYAT

Sanat eserinin eski sahibi ise eseri 2002’de büyükannesinden miras aldığını ve yıllarca koleksiyonda sakladığını söyledi. Müzayede evinin açıklamasına göre alıcı kimliği henüz açıklanmadı.

Bu satış, Michelangelo’nun çizimlerinin müzayedede ulaştığı en yüksek fiyat olarak dikkat çekerken, Sanat Piyasası’nda Rönesans ustalarının özgün çalışmaları için süregelen talebin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.