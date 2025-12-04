Michelin yıldızları açıklandı: Türkiye'deki Michelin Yıldızlı Restoran sayısı 17'ye çıktı

Michelin Rehberi 2026 İstanbul-İzmir-Muğla-Kapadokya seçkisi, İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı.

Açıklamaya göre, Türkiye’deki “tavsiye edilen mekân” sayısı 115’e çıkarken, Türkiye’deki Michelin yıldızlı restoran sayısı ise dört artarak 17 oldu. Yemeğin kalitesi, sürdürülebilirliği ve çevresel sorumluluk üzerine verilen yeşil yıldızlı restoran sayısı ise 13 oldu.

Bu yıl Kapadokya'nın da dahil edildiği Rehber'in gelecek yıl tüm Türkiye'yi kapsayacağı belirtildi.

Bu yıl rehbere dahil edilen restoran ve isimler şöyle:

İki Michelin Yıldızlı Restoranlar

Vino Locale – Ozan Kumbasar (İzmir)

Bir Michelin Yıldızlı Restoranlar

Mezra Yalıkavak- Şef Serhat Doğramacı (Muğla)

Araf İstanbul- Sef Kenan Çetinkaya ve Şef Pınar Korgan Çetikanaya (İstanbul)

Revithia-Şef Durhan Özdemir (Nevşehir)

Sommelier Ödülü

Neolokal – Ersin Topkara (İstanbul)

Genç Şef Ödülü

Duru Akgül – Yakamengen III (Muğla)

Servis Ödülü

Ezgi Serdaroğlu: Teruar Urla (İzmir)

Michelin Yeşil Yıldızı

Teruar Urla (İzmir)

Turk Fatih Tutak (İstanbul)

Babayan Evi (Nevşehir)

Orfoz (Muğla)

Bib Gourmand Ödülü

Casius Antioch Kitchen (İstanbul)

Babayan Evi (Nevşehir)

Partal Kardeşler Balık Restoran (İzmir)

Yanyalı Fehmi Lokantası (İstanbul)

Mezegi (Muğla)

Old Greek House (Nevşehir)

Mutfakkoz

Tabal Gastronomi Evi

Aravan Evi (Nevşehir)

Bağarası (Muğla)

Kemal’in Yeri (İzmir)

Mahir Lokantası (İstanbul)

Happena (Nevşehir)

Ahmet Ustam Ocakbaşı (İstanbul)

Mandalya (Muğla)

Parvus Kalamış (İstanbul)

Tavsiye listesine eklenen restoranlar

Muğla

Yakamengen III

Ada Restaurant

Hodan Yalıkavak

Onno Grill Bar

Kapadokya

Reserved Restaurant

Kardeşler Restoran

Saklı Konak Cappadocia

Sofram Restaurant

Gorgoli

Seki Restaurant

Uzundere Kapadokya Mutfağı

Nahita Cappadocia

Tık Tık Kadın Emeği

Lil’a Restaurant

Moniq Restaurant

Seten

İstanbul

Biz İstanbul

Havuş Lokantası

Topaz

Terrazza İtalia

Liman İstanbul

Monteverdi Ristorante

Okra İstanbul

Lokanta Limu

Sıralı Kebap

Sapa İstanbul

Maromi İstanbul

Basta Neo Bistro

Muutto Anatolian

İzmir

Seyhan Et

Emektar Kebap

Şark Balık

Balmumu Lokanta

Roka Bahçe

Esca

Terakki

Ritüel