Michelin yıldızları açıklandı: Türkiye'deki Michelin Yıldızlı Restoran sayısı 17'ye çıktı
Bu yıl İstanbul'da düzenlenen Michelin Rehberi 2026 töreninde Türkiye'deki Michelin yıldızlı restoran sayısının 17'ye çıktığı açıklandı.
Michelin Rehberi 2026 İstanbul-İzmir-Muğla-Kapadokya seçkisi, İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı.
Açıklamaya göre, Türkiye’deki “tavsiye edilen mekân” sayısı 115’e çıkarken, Türkiye’deki Michelin yıldızlı restoran sayısı ise dört artarak 17 oldu. Yemeğin kalitesi, sürdürülebilirliği ve çevresel sorumluluk üzerine verilen yeşil yıldızlı restoran sayısı ise 13 oldu.
Bu yıl Kapadokya'nın da dahil edildiği Rehber'in gelecek yıl tüm Türkiye'yi kapsayacağı belirtildi.
Bu yıl rehbere dahil edilen restoran ve isimler şöyle:
İki Michelin Yıldızlı Restoranlar
Vino Locale – Ozan Kumbasar (İzmir)
Bir Michelin Yıldızlı Restoranlar
Mezra Yalıkavak- Şef Serhat Doğramacı (Muğla)
Araf İstanbul- Sef Kenan Çetinkaya ve Şef Pınar Korgan Çetikanaya (İstanbul)
Revithia-Şef Durhan Özdemir (Nevşehir)
Sommelier Ödülü
Neolokal – Ersin Topkara (İstanbul)
Genç Şef Ödülü
Duru Akgül – Yakamengen III (Muğla)
Servis Ödülü
Ezgi Serdaroğlu: Teruar Urla (İzmir)
Michelin Yeşil Yıldızı
Teruar Urla (İzmir)
Turk Fatih Tutak (İstanbul)
Babayan Evi (Nevşehir)
Orfoz (Muğla)
Bib Gourmand Ödülü
Casius Antioch Kitchen (İstanbul)
Babayan Evi (Nevşehir)
Partal Kardeşler Balık Restoran (İzmir)
Yanyalı Fehmi Lokantası (İstanbul)
Mezegi (Muğla)
Old Greek House (Nevşehir)
Mutfakkoz
Tabal Gastronomi Evi
Aravan Evi (Nevşehir)
Bağarası (Muğla)
Kemal’in Yeri (İzmir)
Mahir Lokantası (İstanbul)
Happena (Nevşehir)
Ahmet Ustam Ocakbaşı (İstanbul)
Mandalya (Muğla)
Parvus Kalamış (İstanbul)
Tavsiye listesine eklenen restoranlar
Muğla
Yakamengen III
Ada Restaurant
Hodan Yalıkavak
Onno Grill Bar
Kapadokya
Reserved Restaurant
Kardeşler Restoran
Saklı Konak Cappadocia
Sofram Restaurant
Gorgoli
Seki Restaurant
Uzundere Kapadokya Mutfağı
Nahita Cappadocia
Tık Tık Kadın Emeği
Lil’a Restaurant
Moniq Restaurant
Seten
İstanbul
Biz İstanbul
Havuş Lokantası
Topaz
Terrazza İtalia
Liman İstanbul
Monteverdi Ristorante
Okra İstanbul
Lokanta Limu
Sıralı Kebap
Sapa İstanbul
Maromi İstanbul
Basta Neo Bistro
Muutto Anatolian
İzmir
Seyhan Et
Emektar Kebap
Şark Balık
Balmumu Lokanta
Roka Bahçe
Esca
Terakki
Ritüel