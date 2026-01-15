Michelin yıldızlı restoran, hijyen testinden 1 puan aldı

Galler’de müşterilerden kişi başı ortalama 500 sterlin (Yaklaşık 30 bin TL) alan Michelin yıldızlı Ynyshir adlı restoran, gıda güvenliği görevlilerinin yaptığı denetimden 1 puan alabildi.

Ülkedeki Gıda Standartları Ajansı’na (FSA) göre beş üzerinden bir puan, “büyük iyileştirme” gerektiği anlamına geliyor.

Ancak restoranın şefi ve patronu Gareth Ward, restoranın “dünyadaki en yüksek standartta” çalıştığını, çiğ malzemeler ve tekniklere yaklaşımında “farklı bir şey” yaptığını öne sürdü.

Ward, BBC’ye yaptığı açıklamada bu notun müfettişlerin çiğ ve olgunlaştırılmış malzeme kullanımına dair endişelerinden kaynaklandığını savundu ve “Japonya’dan sashimi kalitesinde balık alıyorum ve onlar ‘Suyunu bilmiyoruz, sashimi kalitesinde olduğunu nereden bilelim?’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Denetimin ardından restoranın balıkları bağımsız bir laboratuvarda test edildi ve herhangi bir sorun bulunmadı.

EK BİR EL YIKAMA İSTASYONU KURULDU

Ward, gıda güvenliği görevlilerinin “yüzde 100 haksız olmadığını” kabul ederek, o tarihten bu yana balık hazırlama alanına ek bir el yıkama istasyonu kurduklarını belirtti. Ayrıca evrak sorunlarının da düşük puana katkıda bulunduğunu söyledi. Ward, “Bazı evraklarımız doğru değildi ve bu bizim hatamız” dedi.

Ynyshir adına yapılan açıklamada, işletmenin yeniden denetim talep ettiği ancak henüz bir tarih belirlenmediği belirtildi.

Galler ve Kuzey İrlanda’da tüm gıda işletmelerinin hijyen notlarını görünür bir yerde sergilemesi yasal olarak zorunlu.

GALLER’DE TEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ynyshir, kişi başı 468 sterlinden başlayan fiyatlarla, 30 tabaklık bir tadım menüsü ve mekân içi DJ’nin de yer aldığı “üst düzey bir yemek deneyimi” sunuyor.

2022’de prestijli ödülü aldıktan sonra, Galler’de hâlâ iki Michelin yıldızına sahip tek restoran olma özelliğini koruyor.

Michelin Rehberi, mekânı “gerçekten benzersiz bir deneyim” olarak tanımlamıştı.