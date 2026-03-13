Michelin yıldızlı restoranda istismar iddiaları: Noma’nın kurucusu Redzepi istifa etti

Ünlü şef ve “dünyanın en iyisi” seçilen Danimarka’daki ikonik restoran Noma’nın kurucusu şef René Redzepi’nin yıllar boyunca çalışanlarına fiziksel şiddet ve istismar uyguladığının ortaya çıktı. Redzepi, suçlamaların ardından üç Michelin yıldızı ve uluslararası birçok ödül kazanan restoranındaki görevinden istifa etti.

Dünyanın En İyi Restoranları listesinde beş kez birinci sırada yer alan Noma’nın kurucusu Redzepi, yıllardır çalışanlarına kötü muamele yaptığı ve pahalı restoranında uzun süreler ücretsiz stajyerler çalıştırdığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Ancak restoranın Los Angeles’ta bir pop-up açılışından birkaç gün önce The New York Times’da yer alan haberde, eski çalışanlar Noma’nın fiziksel şiddet ve istismara varan çalışma ortamını detaylarıyla anlattı.

T24'te yer alan habere göre, haberin yayılmasının ardından Los Angeles’taki pop-up sponsorları iş birliğinden çekilme kararı aldı. Bir yemeğin 1500 dolara kadar çıktığı restoranın önünde protesto gösterileri düzenlendi. Redzepi, Instagram hesabından gzyaşlarında bir video yayınlayarak istifasını duyurdu.

ÖZÜR DİLEDİ, İSTİFA ETTİ

Redzepi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Daha iyi bir lider olmak için çalıştım ve Noma, yıllar içinde kültürünü dönüştürmek için büyük adımlar attı. Bu değişikliklerin geçmişi onarmadığını kabul ediyorum. Bir özür yeterli değil; kendi eylemlerimin sorumluluğunu alıyorum”

Noma’nın eski fermantasyon laboratuvarı başkanı Jason Ignacio White, restoranda yaşandığı iddia edilen istismara ilişkin anonim tanıklıkları topladı ve Instagram sayfasında paylaştı. Eski çalışanlar aynı zamanda “noma-abuse” diye bir internet sitesi kurarak yaşadıklarını isimleriyle ya da anonim olarak anlatmaya başladı.

FİZİKSEL ŞİDDET VE PSİKOLOJİK BASKI

Bazıları servis sırasında Redzepi’nin kendilerine yumruk attığını söylerken bazıları da kalabalıkta vuramayan Redzepi’nin masa altından kendilerine çatal batırdığını anlattı.

Eski çalışanlar aynı zamanda Redzepi'nin, nüfuzunu kullanarak onları dünyanın dört bir yanındaki restoranların kara listesine aldırmakla, ailelerini sınır dışı ettirmekle veya eşlerini işyerlerinden kovdurmakla tehdit ettiğini söylediler.

Redzepi, 2016 yılında dönemin Kraliçesi II. Margrethe tarafından Danimarka’nın Dannebrog Nişanı ile şövalyelik unvanına layık görülmüştü.