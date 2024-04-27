Michy Batshuayi, bu sezon gol sayısını 23’e çıkardı

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Beşiktaş maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken ligde 11, toplamda 23. golüne ulaştı.



Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde forma giydiği 24 karşılaşmanın sadece 2’sinde 11’de başlayan Belçikalı futbolcu, derbide 30. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Ligde son 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 11’e yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 6 gol attı.

Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor’a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 3 kulvarda 23. golüne ulaştı.

Batshuayi, derbide 74. dakikada yerini Edin Dzeko’ya bıraktı.