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Michy Batshuayi bu sezonki 3. golünü kaydetti

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Bathshuayi, Nordsjaelland’a karşı kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2023 23:06
  • Giriş: 21.09.2023 23:06
  • Güncelleme: 21.09.2023 23:06
Kaynak: İHA
Michy Batshuayi bu sezonki 3. golünü kaydetti


UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1’lik skorla galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin ikinci golüne imza atan Michy Batshuayi, bu sezon 3. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, Zimbru ile oynanan Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında da 2 gol atmıştı.
Mücadeleye 11’de başlayan Batshuayi, 69. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.

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