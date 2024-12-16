Michy Batshuayi, Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkardı

Galatasaray’ın Belçikalı forveti Michyt Batshuayi, Trabzonspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig’de gol sayısını 5’e çıkardı.

Trendyol 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u konuk ettiği müsabakada, sarı-kırmızıların Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 63. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi, kaleci Uğurcan Çakır’ın ters köşesinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-3 oldu.



31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkardı. Batshuayi Avrupa kupalarında da 2 gol attı.

Maça yedek başlayan Michy Batshuayi, 59. dakikada Elias Jelert’in yerine oyuna dahil oldu.