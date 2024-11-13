Michy Batshuayi'yi dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin euro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığına çıkarılan H.B, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Galatasaray'ın forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı
Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin euro para ödedi.
Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu H.B'den şikayetçi oldu.
Şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.