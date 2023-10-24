Mıcır nedeniyle yolda kayan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde mıcır nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irlamaz istikametinden Turgutlu yönüne gitmekte olan Hüseyin G. idaresindeki 45 AEK 385 plakalı otomobil, Turgutlu Selvitepe Mahallesi yakınlarında iddiaya göre yola dökülen mıcır sebebiyle virajı alırken kayarak şarampole devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin G. ve araçta yolcu olarak bulunan yengesi Emine G. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen yaralının akrabaları, Irlamaz yolunda yapılan çalışmalarda yola dökülen ve temizlenmeyen mıcırların kazaya davetiye çıkardığını belirterek, "Bu kaza mıcır yüzünden oldu, biz bu yolu devamlı kullanıyoruz, bir an önce bu mıcır bu yoldan temizlenmeli neredeyse her gün bir kaza tehlikesi atlatıyoruz" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.