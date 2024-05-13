Miçotakis bugün Türkiye'ye geliyor: Masada hangi başlıklar var?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Ankara, iki ülke arasındaki olumlu havayı korumayı hedefliyor. Miçotakis’in AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkiler, ticaret hacminin arttırılması, göç ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023 tarihindeki Atina ziyaretine iadeiziyarette bulunmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek.

Erdoğan’ın Aralık 2023'te Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi kapsamında Atina'ya yaptığı ziyaretle ikili ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret eden üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, iki liderin imzaladığı Atina Bildirgesi ile iki ülke arasındaki her türlü anlaşmazlığın barışçıl yollarla, uluslararası hukuka uygun olarak çözmeye kararlı olduğunu beyan ettiklerini aktardı.

Atina ziyaretinden bu yana iki tarafın da Bildirge'ye bağlılıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanları ve Bakan Yardımcıları seviyesindeki temasların devam ettiğini kaydeden yetkili, "Taraflar Siyasi Diyalog, Geliştirilmiş Ortak Eylem Planı ve Güven Artırıcı Önlemler gibi sütunlar temelinde devamlı ve yapıcı istişarelerde bulunarak olumlu gündemi güçlendirmeye çalışmaktadır" bilgisini paylaştı.

Ziyaret esnasında Erdoğan ve Miçotakis tarafından ortak açıklama yapılması da planlanıyor.

Miçotakis'in ziyaretinde Ankara'nın gündemindeki 9 başlık ise şöyle:

* Ekonomi başta olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nın devam ettirilmesi,

* 6 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar,

* İş insanlarının yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya getirilmesi,

* 30 Mart 2024 tarihinden itibaren yürürlükte olan Türkiye vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlarinde uygulanan kapıda vize uygulaması sürecinin devam ettirilmesi,

* Batı Trakya Türk azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik'teki Türkleri ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi,

* "Terörle mücadele"de iş birliğinin ve beklentilerin gözden geçirilmesi,

* Göç ile ortak mücadele ve bu alandaki iş birliğinin ele alınması,

* Türkiye'nin başta İsrail-Filistin çatışması olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair görüşlerinin aktarılması,

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık ziyaretinde imzalanan 15 anlaşmaya ilave olarak Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmaların imzalanması.