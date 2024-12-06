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Miçotakis'in Beyrut ziyareti teknik arıza nedeniyle ertelendi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bugünkü Beyrut ziyareti için kullanacağı uçakta teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Miçotakis'in Beyrut ziyareti ertelendi.

Dünya
  • 06.12.2024 12:22
  • Giriş: 06.12.2024 12:22
  • Güncelleme: 06.12.2024 12:22
Kaynak: AA
Miçotakis'in Beyrut ziyareti teknik arıza nedeniyle ertelendi
Fotoğraf: AA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapmayı planladığı ziyaret ertelendi.

Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, Miçotakis, bugün Beyrut'a ziyaret gerçekleştirecekti.

Planlanan ziyarette kullanılacak uçakta henüz açıklanmayan bir nedenle teknik bir arıza oluştu.

Teknik arıza nedeniyle uçuş iptal edilirken, ziyaret de henüz belirlenmeyen bir tarihe ertelendi.

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