Miçotakis'in Venezuela açıklamalarına muhalefetten tepki

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin ABD'yi destekleyici açıklamaları ülkedeki muhalefetin eleştirilerine neden oldu.

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Dış İlişkiler Temsilcisi Dimitris Mancu, yaptığı yazılı açıklamada, Miçotakis'in Venezuela'ya ilişkin açıklamasının saatler süren bir gecikmeyle geldiğine dikkati çekerek, "Modern bir Avrupa demokrasisinin başbakanı, orman kanunlarının geçerli olmasını tercih ediyor ve uluslararası meşruiyet görüşünü terk ediyor" ifadesini kullandı.

"UTANÇ VERİCİ"

Mancu, Miçotakis'in "Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir" şeklindeki açıklamasını ise "utanç verici" olarak yorumladı.

Radikal Sol İttifak Partisi'nin (SYRIZA) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Miçotakis'in söylemleri tehlikeli olarak nitelendirilerek, uluslararası meşruiyetin dünyanın her köşesinde gerekli olduğu vurgusu yapıldı.

Yunanistan Komünist Partisi'nden (KKE) yapılan yazılı açıklamada da Miçotakis'in bu konudaki söylemleri "alaycı, acınası ve utanç verici" olarak nitelendirildi.

Yeni Sol Partisi lideri Aleksis Hariçis de yaptığı açıklamada, Miçotakis'in meşruiyete ilişkin söylemlerinin dış politikada tehlikeli bir dönüşüm olduğunu kaydetti.

Miçotakis, sosyal medya hesabından dün gece yaptığı açıklamada "Nicolas Maduro, Venezuela halkına hayal edilemeyecek acılar yaşatan acımasız ve baskıcı bir diktatörlüğe liderlik etti. (Maduro) Rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut doğuruyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir. Öncelik tam demokratik meşruiyete sahip yeni bir kapsayıcı hükümete hızlı ve barışçıl bir yolla geçişin sağlanmasıdır" ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.