Miçotakis'ten 'Kariye' tepkisi: Erdoğan'a ileteceğim

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kariye'nin cami statüsüne çevrilmesine tepki gösterdi. 13 Mayıs'ta Türkiye'ye gelmesi beklenen Miçotakis, konuya ilişkin rahatsızlığını Türkiye ziyaretinde gündeme getireceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Manastırı, 6 Mayıs itibarıyla ibdete açıldı.

Yunanistan merkezli Kathimerini'de yer alan habere göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotaki, Kariye'nin cami olarak ibadete açılmasından 'rahatsızlık duyduğunu' dile getirerek konuyu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede gündeme getireceğini ifade etti.

"ANKARA MEYDAN OKUYOR"

Konuya ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Kariye’nin cami olarak ibadete açılmasının ‘UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki statüsüne hakaret niteliğinde’ olduğu ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, Ankara’nın bu kararla ‘uluslararası kamuoyuna meydan okuduğu' iddia edilmişti.

Açıklamada, "Anıtların evrensel karakterinin korunması, dini ve kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası standartlara riayet edilmesi, tüm devletleri bağlayan açık bir uluslararası yükümlülüktür" ifadelerine yer verilmişti.