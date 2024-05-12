Miçotakis, yarın Türkiye'ye geliyor: Kariye kararı gündeme gelecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yarın Türkiye'ye geliyor. Başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin devam ettirilmesi gündeme gelecek. Yunanistan'da tepkilere neden olan Kariye Manastırı kararını yanlış bulan Miçotakis, Erdoğan'a ileteceğini söylemişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yarınki Ankara ziyaretinde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin devam ettirilmesi gündeme gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Miçotakis, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyarette, iki ülke arasındaki 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Türkiye vatandaşlarının, 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart'tan itibaren uygulanan kolaylaştırılmış kapıda vize prosedürünün de görüşüleceği ziyarette, sürecin devam ettirilmesi konusu da ele alınacak.

İki ülkenin iş insanlarının, yeni kurulacak "Ortak İş Konseyi" çatısı altında bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nın devam ettirilmesi hedefleniyor.

Terörle mücadelede işbirliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanan ziyarette, düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki işbirliği konuları ele alınacak.

ORTAK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İsrail-Filistin sorunu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye’nin görüşlerinin aktarılması öngörülüyor.

Başbakan Miçotakis'in ziyaretinde "Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi" konularında anlaşmalar imzalanması gündemde. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından ziyaret sırasında ortak açıklama yapılması planlanıyor.

KARİYE, YUNANİSTAN'DA TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Miçotakis, geçtiğimiz günlerde "protothema.gr" haber portalına verdiği röportajda, 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ikili ilişkileri değerlendirmişti.

İstanbul'daki Kariye Manastırı'nın camiye çevirilip ibadete açılması dolayısıyla "ziyaretin ertelenmesi" çağrılarına ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir" ifadesini kullanmıştı.

Kariye'nin Türkiye ile Yunanistan arasında ikili bir sorun olmadığını belirten Miçotakis, yapının çok önemli bir dünya kültürel mirası olduğunu ifade etmişti.

Miçotakis, manastırın camiye dönüştürülüp ibadete açılması kararını yanlış bulduğunu da belirtmişti.