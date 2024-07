Microsoft 365'ten yeni açıklama

Microsoft 365, küresel çaptaki yazılım sorununa ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Microsoft 365, X üzerinden yaptığı açıklamada "Sorunun altında yatan neden düzeltildi ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti tam işlevselliğe geri yüklendi. Kalan etki bazı uygulama ve hizmetlerde sürüyor" dedi.

We're aware of an issue with Windows 365 Cloud PCs caused by a recent update to CrowdStrike Falcon Sensor software. This is being communicated under WP821561 in the admin center. (Cont...)