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Microsoft 365'ten yeni açıklama

Microsoft 365, küresel çapta yaşanan teknik soruna ilişkin yaptığı açıklamada, sorunun altında yatan nedenin düzeltildiğini duyurdu.

Teknoloji
  • 19.07.2024 14:02
  • Giriş: 19.07.2024 14:02
  • Güncelleme: 19.07.2024 14:15
Kaynak: AA
Microsoft 365'ten yeni açıklama
Fotoğraf: DepoPhotos

Microsoft 365, küresel çaptaki yazılım sorununa ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Microsoft 365, X üzerinden yaptığı açıklamada "Sorunun altında yatan neden düzeltildi ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti tam işlevselliğe geri yüklendi. Kalan etki bazı uygulama ve hizmetlerde sürüyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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