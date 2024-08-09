Microsoft: İranlı gruplar, ABD'deki seçimlere yönelik siber faaliyetlerini hızlandırdı

Microsoft'a göre, bazı İran destekli gruplar, ABD'deki seçimleri etkilemek amacıyla siber faaliyetlerini hızlandırdı.

Microsoft Tehdit Analiz Merkezi, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırılara ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, İran'ın ABD'deki seçimlere "siber destekli etki operasyonları" düzenlediği belirtildi.

E-POSTA HESAPLARINA SALDIRI

İran'ın, ABD'deki seçimleri etkilemeyi amaçlayan siber faaliyetlerini hızlandırdığına vurgu yapılan raporda, bazı hükümet yetkililerinin e-posta hesaplarına siber saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Raporda, İran Devrim Muhafızları Ordusu bağlantılı bir grubun, haziranda hassas bilgileri toplamak için "üst düzey bir başkanlık kampanyası yetkilisi"ni hedef aldığı kaydedildi.

ESKİ BİR BAŞKAN ADAYININ HESABINDA OTURUM AÇMA GİRİŞİMİ

İranlı başka bir grubun, eski bir başkan adayının bir hesabında oturum açmaya çalıştığı aktarılan raporda, bu grubun başarısız olduğu ve Microsoft'un hedef alınan kişiyi konu hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Raporda, İranlı bir grubun, ABD merkezli haber siteleri gibi görünen her iki siyasi gruba yönelik internet siteleri oluşturduğu ve "kutuplaşmayı artırmaya" çalıştığı bilgisine yer verildi.