Microsoft, performansa dayalı işten çıkarma yapacak

Microsoft performansa dayalı işten çıkarmaları doğruladı.

Bir Microsoft sözcüsü CNBC'ye gönderdiği bilgilendirme mailinde, "Microsoft'ta yüksek performanslı yeteneklere odaklanıyoruz. "er zaman insanların öğrenmesine ve büyümesine yardımcı olmak için çalışıyoruz. İnsanlar performans göstermediğinde, uygun önlemleri alıyoruz" dedi.

Ekonomim.com'un aktardığına göre; isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, işten çıkarmaların çalışanların yüzde 1'inden daha azını etkileyeceğini söyledi.

Microsoft'un Haziran ayı sonunda 228.000 çalışanı vardı.

Şirketin yaklaşık yüzde 38'lik net gelir marjı 2000'li yılların başından bu yana en yüksek seviyesine yakın olsa da, Microsoft'un hisseleri geçen yıl emsallerinin altında performans göstererek Nasdaq yüzde 29 değer kazanırken yüzde 12 yükseldi.