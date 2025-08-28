Microsoft, şirketin İsrail ile işbirliğini protesto eden 2 çalışanını işten çıkardı

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında şirketin teknolojik sistemleri ve yazılımlarından faydalandığına ilişkin iddiaları protesto eden 2 çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu.

CNBC kanalının haberine göre, Microsoft'tan yapılan açıklamada, "Şirket politikalarının ciddi şekilde ihlal edilmesinin ardından bugün iki çalışanın işine son verildi" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, şirketin genel merkezinde düzenlenen protesto kapsamında Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisine girilmesinin "yasa dışı" olduğu ve bunun Microsoft'un çalışanlarından beklediği standartlarla uyuşmadığı belirtildi.

Protestoyu organize eden "No Azure for Apartheid" adlı grup tarafından yapılan açıklamada da yazılım mühendisleri Riki Fameli ve Anna Hattle'ın işten çıkarıldığı teyit edildi.