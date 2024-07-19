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Microsoft'taki arıza: Denizbank'ın internet sitesine ve mobil uygulamasına erişilemiyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan sorunlar Denizbank'ı da etkiledi. Bankanın internet sitesinde ve mobil uygulamasında yaşanan aksaklık nedeniyle yapılan açıklamada, "Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır" denildi.

Güncel
  • 19.07.2024 11:17
  • Giriş: 19.07.2024 11:17
  • Güncelleme: 19.07.2024 11:44
Microsoft'taki arıza: Denizbank'ın internet sitesine ve mobil uygulamasına erişilemiyor
Fotoğraf: AA

Dünya genelinde yazılım sisteminde yaşanan aksalık çok sayıda sektörde sorunlara yol açtı.

Denizbank, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bankanın kullkandığı global yazılım sisteminde küresel çaplı teknik aksaklık yaşandığı ifade edildi.

Aksaklığın Türkiye'de de birçok kurumu etkilediği kaydedilen açıklamada, "Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Denizbank'ta yaşanan aksaklık nedeniyle internet sitesine ve mobil uygulamasına erişilemiyor.

Denizbank'in internet sitesi
Denizbank'ın mobil uygulaması

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ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde henüz bilinmeyen nedenle aksaklık yaşandı.

Söz konusu aksaklık dünya genelinde başta ulaştırma, bankacılık, ödeme cihazları, havalimanlarındaki check-in sistemleri, süpermarketlerdeki kasaların işletim sistemleri olmak üzere pek çok alanda sorunlara yol açtı.

Microsofttaki sorun, dünya genelinde onlarca sektörde krize yol açtı
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