Microsoft'taki sorun, dünya genelinde onlarca sektörde krize yol açtı

Microsoft’un sisteminde yaşanan küresel ölçekte onlarca sektörde krize yol açtı. Dünya genelinde havalimanları, bankalar, hastaneler başta olmak üzere çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetler durduruldu. Microsoft, sorunun kaynağının araştırıldığını duyurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan sorunlar dünya genelinde onlarca sektördeki hizmetlerin aksamasına ve durdurulmasına yol açtı.

Avustralya yayın kuruluşu ABC News'teki habere göre, yayın kuruluşunun sistemleri de dahil olmak üzere, birçok sektördeki işletim sistemlerinde kesintiler oluştu.

Bu yüzden ulaştırma, bankacılık, ödeme cihazları, havalimanlarındaki check-in sistemleri, süpermarketlerdeki kasaların işletim sistemleri, benzin istasyonlarındaki pompalar ve diğer birçok alanda sistemlerde hata uyarısı alındığı ve sistemlerin kullanılamaz durumda olduğu kaydedildi.

Resmi yetkililerin açıklamalarına göre İngı̇ltere'nı̇n sağlık randevu sı̇stemı̇ de 'çevrimdışı' hatası veriyor. İngiltere'nin önemli haber kanallarından Sky News ise cuma günü yayın yapamadı. Londra borsasında işlemlerde sorunlar yaşandığı bildirildi.

CHECK-IN YAPILAMIYOR

ABD'deki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu. Berlin Brandenburg Havalimanından yapılan açıklamada, teknik sorun nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşandığı aktarıldı. İspanya'da da tüm havalimanlarının teknik sorundan etkilendiği ifade edildi.

Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı nedeniyle Avustralya'daki Melbourne Havalimanında check-in işlemleri yapılamıyor. Amsterdam'ın Schiphol Havalimanında da gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Japonya'nın Narita Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express ve Spring Japan Havayolu şirketlerinin sistemlerinde sorunlar yaşandığı açıklandı. Hindistan'da ise Delhi Havaalanında bazı hizmetlerin geçici olarak etkilendiği bildirildi.

MICROSOFT: SORUN ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan Microsoft, çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini etkileyen bir sorunu araştırdığını açıkladı. Microsoft, bazı hizmetlerinde kesintiler yaşandığını kabul etti. Ancak kesintinin nedeni açıklanmadı.

Uzmanlar, dünya genelindeki bilgisayar sistemlerini etkileyen sorunun Microsoft'un yaşadığı teknik problemlerden kaynakladığını değerlendiriyor.

BTK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yaşanan sorunların kaynağının tespiti ve giderilmesi için çalışma başlattı.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, “Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz” dedi.

Dünya genelinde birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığını anlatan Üstün, “Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili THY'nin sosyal medya hesabından da paylaşım yapıldı.