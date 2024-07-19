Microsoft'tan teknik aksaklığa ilişkin açıklama: Sorun, neden kaynaklandı?

Microsoft, uygulama ve hizmetlerine erişimde yaşanan teknik soruna ilişkin açıklama yaptı. Sorunun, Microsoft Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" denildi.

Teknoloji 19.07.2024 11:49 Giriş: 19.07.2024 11:49

Güncelleme: 19.07.2024 12:01 Kaynak: AA

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