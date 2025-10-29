Microsoft’ta arıza: Amazon, Signal, Zoom dahil pek çok internet sitesi ve uygulamaya erişim sıkıntısı

Microsoft kaynaklı bir sorun nedeniyle dünya çapında pek çok internet sitesi ve uygulamaya erişim kesildi.

Popüler oyunlardan Minecraft, Starbucks ve İngiltere'nin en büyük havalimanı olan Heathrow'un internet sitesi de bunlar arasında.

İSKOÇYA PARLAMENTOSU OTURUMU ASKIYA ALINDI

İskoçya Parlamentosu da oylama sisteminin çökmesi nedeniyle oturumunu askıya almak zorunda kaldı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, konuyla ilgili bir açıklama yapan Microsoft, Outlook ve Teams gibi Microsoft 365 uygulamalarına erişimde aksaklıklar olduğunu kabul etti.

Microsoft'un bulut bilişim sistemi Azure, TSİ 18:00'den itibaren DNS kaynaklı sorunlar yaşadığını duyurdu.

Azure'nin bulut hizmet sektöründeki pazar payının yüzde 20 civarında olduğu tahmin ediliyor.

NE ZAMAN ÇÖZÜLECEĞİ BELİRSİZ

Microsoft sorunun arkasında, ayarlarda yapılan hatalı bir değişikliğin olduğunu tahmin ettiklerini eklerken sorunun çözülmesinin ne kadar süreceğini kestiremediklerini duyurdu.

20 Ekim'de de Amazon kaynaklı bir sorun, pek çok uygulama ve internet sitesinin çökmesine yol açmıştı. O sorunun da DNS kaynaklı olduğu açıklanmıştı.

Amazon, yüzlerce uygulama ve internet sitesinde kesintiye yol açan şirketin bulut tabanlı hizmeti Amazon Web Services'teki (AWS) sorunun giderildiğini duyurdu.

Kesinti yüzünden grafik tasarım yazılımı Canva, dil öğrenme uygulaması Duolingo, geçici mesajlaşma uygulaması Snapchat ve video görüşmeler için kullanılan Zoom'un aralarında olduğu yüzlerce internet hizmetine erişimde sorun yaşandı.

Dünya genelinde internet kesintilerini takip eden Downdetector'ın sahibi Oakla, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu sabah saatlerinden itibaren dört milyon kesinti bildirimi aldıklarını söyledi.

Buna göre dünya çapında her gün ortalama 1,8 milyon kesinti bildiriliyor.

Oakla, 500'den fazla şirketle ilgili bildirim aldıklarını ekliyor.

Downdetector'a göre sadece İngiltere'de kesintinin başladığı iki saatte 400 binden fazla bildirim yapıldı.

AMAZON WEB SERVICES NEDİR?

Amazon Web Services (AWS) teknoloji devi Amazon'un bulut bilişim birimi. Servis büyük şirketlere ait milyonlarca internet sitesi ve platformu tarafından kullanılıyor.

Telefonunuzdaki uygulamaların birçoğu AWS veri merkezlerinde çalıştırılıyor.

AWS, olası sorunları paylaştığı hizmet durumu sayfasında "taleplere yanıt vermede belirgin hata oranları" olduğunu doğruladığını söylüyor.

Sorunun kaynaklarından birinin US-EAST-1 (ABD Doğu -1) bölgesindeki veri merkezi olduğu belirtiliyor.

SORUN NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Amazon konuyla ilgili açıklamasında sorunun US-EAST-1 bölgesinde DynamoDB API'ının DNS çözümlemesiyle ilgili olduğunu düşündüklerini söyledi.

DNS, İngilizce Domain Name System'in (Alan Adı Sistemi) kısaltması ve internetin telefon rehberi olarak tanımlanıyor.

İnternet sitelerinin isimlerini IP adresleri olarak adlandırılan sayılara tercüme ederek bilgisayarlar arası iletişimi sağlıyor.

Bu sistem internet kullanımında temel işlevlerden biri. Sorun yaşandığında internet tarayıcıları istenen içeriğin yerini bulamıyor.

HANGİ UYGULAMALAR ETKİLENDİ?

Kesintinin henüz net olarak kaç uygulamayı ve internet sitesini etkilediğini söylemek mümkün değil. Ancak Downdetector'a göre liste epey uzun:

• Snapchat

• Zoom

• Roblox

• Clash Royale

• My Fitness Pal

• Life360

• Clash of Clans

• Fortnite

• Canva

• IMDb

• Wordle

• Signal

• Coinbase

• Duolingo

• Slack

• Smartsheet

• PokemonGo

• Epic Games

• PlayStation Network

• Peloton

• Rocket League