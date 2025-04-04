Microsoft’un video oyun sendikası greve gidiyor

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ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Bethesda kentinde, Microsoft’un video oyun sektöründeki ilk sendikası olan ZeniMax Workers United (ZWU), düşük maaşlar ve sonuçsuz kalan sözleşme görüşmeleri nedeniyle grev yapma kararı aldı.

Halk TV’nin haberine göre Microsoft’un video oyunları sektöründeki ilk sendikası olan ve iştiraki ZeniMax çalışanlarının kurduğu sendika, düşük ücretler ve uzaktan çalışma imkânlarının sınırlı olması gibi çözülemeyen sorunlar nedeniyle greve gitme kararı aldığını açıkladı.

Amerika İletişim İşçileri Sendikası (Communication Workers of America-CWA) çatısı altında faaliyet gösteren sendika, yüksek yaşam maliyetlerine rağmen ücretlerin yetersiz kaldığını belirterek Microsoft’u ve iştiraki ZeniMax Media’yı sorumlu tuttu. CWA’nın açıklamasına göre sendika üyelerinin yüzde 94’ü grev kararı lehine oy kullandı.