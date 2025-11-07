Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 07.11.2025 14:16
  • Giriş: 07.11.2025 14:16
  • Güncelleme: 07.11.2025 14:16
Kaynak: DHA
Midibüs ile kamyon çarpıştı; 22'si öğrenci, 23 yaralı

Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi’nde meydana geldi. Ölüdeniz istikametinden gelen 15 EH 760 plakalı kamyon ile öğrenci taşıyan 48 S 2880 plakalı midibüs çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kamyon şoförü Soner D. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

