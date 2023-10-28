Midibüs karşı şeride geçti: 4 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen midibüs, otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Konacık Jandarma Kavşağı’ndan Gümbet Kavşağı’na seyreden H.Ö. idaresindeki 48 VR 154 plakalı midibüs, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjde çarpıp yan yatan midibüs, karşı şeride geçti.

O esnada karşı istikametten gelen 48 AJG 471 plakalı otomobil midibüse çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi ile midibüs şoförü yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Midibüste sıkışan sürücü H.Ö. ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobildeki yaralılar A.A., E.A. ve 4 yaşındaki çocukları A.A. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında midibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.