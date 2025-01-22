Midibüs şarampole devrildi, 3 turist yaralandı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, şarampole devrilen Çinli turistlerin bulunduğu midibüsteki 18 kişiden 3'ü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Dinar- Çay yolu Dilovası mevkisinde meydana geldi. 16'sı Çinli turist, 18 kişinin bulunduğu özel bir tur firmasına ait 35 CJU 765 plakalı midibüs, E.Y.'nin (55) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Turistlerden S.L., G.X. ve L.Z. hafif yaralanırken, diğerleri kazayı yara almadan atlattı. 3 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, sürücü E.Y.'yi ifadesi için karakola götürdü. (DHA)

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