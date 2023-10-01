Midibüse çarpan motosikletli yaralandı
Kaynak: İHA
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde midibüs ile çarpışan motosikletli sürücü yaralandı.
Kaza, Mudurnu ilçesinde Yıldırım Beyazıt camiinin olduğu bölgede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 81 ACU 990 plakalı motosikletiyle seyreden Halil A., kömür ocakları istikametinde giden Sinan U., yönetimindeki 14 LC 302 plakalı midibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Halil A., yola savrularak yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Halil A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.