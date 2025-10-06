Midilli açıklarında göçmen teknesi battı: 1 kişi hayatını kaybetti
Midilli açıklarında göçmen teknesi battı. 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir tekne, Midilli Adası'nın güney açıklarında battı.
Teknede bulunan bir göçmen yaşamını yitirdi.
Kurtarılan 17 kişi kimlik tespiti için Midilli'deki ilgili birimlere sevk edildi.