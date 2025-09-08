Midilli Barış Festivali: Ege'nin iki yakasından barış ve kardeşlik için bir araya geldiler

Midilli Barış Festivali, Midilli’nin Mytilene kentinde düzenlendi. Festivalde Türkiye ve Yunanistan’dan belediye başkanları, sanatçılar ve barış savunucuları bir araya geldi.

Ege’nin iki yakasında 30 yıldır barış ve kardeşlik için çalışan Türkiye’den Ege Barış ve İletişim Derneği ile Yunanistan’dan Siniparxi – Ege’de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği tarafından organize edilen ve barış temasıyla gerçekleştirilen festivalde belgesel film gösterimleri, konserler ve sergiler büyük ilgi gördü.

2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalde yaklaşık 25 yıldır birlikte çalışan iki derneğin başkanları Zeynep Altıok Akatlı ve Paris Vounatsis, daha önce “İki ülke hükümetlerinin silahlanma harcamaları yarışına katılmıyoruz ve Ege Denizi’nin halklar arasında bir Barış ve Dostluk denizi olduğunu kabul ediyoruz. Ege’de egemenlik ya da herhangi bir mülkiyet rejiminin yarıştırılması söylemini benimsemiyoruz. 2025 yılında Midilli’de 1. Uluslararası Barış ve Irkçılık Karşıtı Festivali düzenleme niyetimizi açıklıyoruz" mesajını paylaşmıştı.

BELEDİYE BAŞKANLARI BİR ARADA

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri, 6 Eylül’de gerçekleştirilen “Kentler Arası Kültürel Diplomasi ve Barış” başlıklı yuvarlak masa toplantısı oldu. Toplantı, Siniparxi ve Ege Barış ve İletişim Derneği ile Atina’daki PADOP Barış Derneği girişimiyle, Mytilene Belediye Başkanlığı ve Kuzey Ege Bölgesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Türkiye’den İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu; Yunanistan’dan ise Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, Kuzey Ege Bölgesi Vali Yardımcısı Kostas Astyrakakis, Lykovrysa-Pefki Belediye Başkanı Marios Psychalis, Lokra Belediye Başkanı Thanasis Zekentes, Zografou Başkan Yardımcısı Rania Nenedaki, Chalandri Belediye Başkan Danışmanı Kostis Masouras ve önceki dönem Saronikos Belediye Başkanı Petros Filippou toplantıda hazır bulundu.

ZEYNEP ALTIOK AKATLI, EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU PAYLAŞTI

Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok Akatlı, katılımcıların sunumlarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği dayanışma mektubunu paylaştı. İmamoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Değerli Dostlar, Kıymetli Katılımcılar,

Sizlere Silivri zindanlarından en sıcak selamlarımı gönderiyorum. Bugün aranızda olamasam da kalbimin her zaman sizlerle, barış ve kardeşlikle attığını bilmenizi isterim. Bu mesajı sizlere ulaştırmama vesile olan Ege Barış ve İletişim Derneği’ne ve Başkanı Sayın Zeynep Altıok’a yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye’de verdiğimiz hak, hukuk ve adalet mücadelesinde demokrasiye inanan milyonlarca insanın desteğini yanımda hissediyorum. Suyun iki yakasında barış, huzur ve adalet için mücadele eden Yunan dostların destek mesajlarını alıyorum. Siniparxi ve PADOP Barış Derneği’ne de bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün ne yazık ki dünyanın dört yanında demokrasi büyük bir baskı altında. Yakın coğrafyamız savaşlarla ve çatışmalarla çevrili. Türk ve Yunan halklarının bir ateş çemberine dönüşmüş bölgede bir barış ve kardeşlik resmi çizmesinesadece bizlerin değil tüm dünyanın ihtiyacı var. Tarihten çıkaracağımız ders halklara bereketi çatışmanın değil barışmanın getirdiği olmalıdır.

Yerel yönetimler, gerek yerel demokrasinin gelişmesi gerekse milletler arasında köprüler kurulması açısından çok önemli işlevler görüyor. Kent diplomasisi, kentlerin ortak projeler ve hedefler etrafında iş birliği içinde çalışarak gelişmesini sağlıyor. Bu da aslında barışın halklara kazandırdıklarının sadece küçük bir göstergesidir. Uzun yıllara dayanan Türk-Yunan dostluğunun güçlenmesi, bugün barışa çok ihtiyaç duyan yakın coğrafyamıza da bir umut olacaktır.

Bugün Midilli’de, Türk ve Yunan halklarının temsilcileri olarak bir araya gelmemiz, geçmişin acılarını değil ortak bir gelecek hedefini büyütmek için çok kıymetlidir. Ege’nin iki yakasında barışı savunmak, halklarımızın kardeşliğini pekiştirmek ve otoriter baskılara karşı demokrasiyi yükseltmek hepimizin ortak görevidir.

İnanıyorum ki yarınların dünyasında otoriterliğin değil, halkların kardeşliğinin ve demokrasinin sözü yükselecektir. Sizlerin dayanışması, bu yolda bizlere güç ve umut veriyor.Türkiye köklü demokrasi geleneğiyle ve milletin iradesiyle bu zorlu günleri aşacaktır. Daha adil, daha özgür günlerde, barış dolu bir gelecekte bir araya geleceğimizden asla şüphe etmiyorum. Çünkü barış, demokrasi ve özgürlük için mücadele etmekten asla vazgeçmeyecek milyonların yanımda olduğunu çok iyi biliyorum.

Barışa ve demokrasiye olan inancımla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

ATİNA BELEDİYE BAŞKANI DOUKAS'TAN MESAJ

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas’ın mesajıysa şu şekilde:

"İyi akşamlar,

Ne yazık ki bu akşam sizinle birlikte olamıyorum, çünkü şu anda diğer belediye başkanlarıyla birlikte Selanik’te bulunuyoruz. Ülkemizin tüm toplumsal kurumlarıyla birlikte vatandaşların hakkı için — insan odaklı şehirler, daha iyi ücretli iş, tüm vatandaşların erişebileceği sosyal yapılar için — yürüyüş yapıyoruz.

Bununla birlikte, girişiminizde beni de bir müttefik olarak görmenizi isterim. Kent diplomasisi aracılığıyla da barış, iş birliği ve karşılıklı saygı için, bölgemizde, Ege’nin iki yakasında yanınızdayım.

Biz yerel yönetimde seçilmişler olarak biliyoruz ki şehirler arasında iş birliği ve diyalog köprüleri çok daha kolay kurulabilir. Çünkü kent diplomasisi, diplomasinin aşağıdan yukarıya işletilmesidir; ayrım çizgilerinin zayıfladığı, ortak ve karmaşık sorunların çözülmesi için etkili iş birliklerinin gerekli olduğu yerde gerçekleşir.

Ayrıca biliyoruz ki yerel demokrasi olmadan gerçek demokrasi olmaz. Seçilmiş liderler parmaklıkların ardına atıldığında özgürlükten söz edilemez.

Son aylarda komşumuz Türkiye’de ilerici belediye başkanları hapse atılıyor, büyük baskılara maruz kalıyor, fakat yine de güçlü durmaya devam ediyorlar.

Birkaç gün önce, Avrupalı diğer belediye başkanlarıyla birlikte Silivri Cezaevi’ndeydim; orada, 6 aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu bulunuyor.

Beni etkileyen şey, görmeye gittiğimiz kişinin yokluğu değil — ki ulusal makamlar buna izin vermedi — onun değerlerinin varlığıydı. Konuşan her ses, bu değerleri yankılıyordu. Anladık ki umut, cezaevi duvarlarıyla sınırlanamaz.

Barışa, iş birliğine olan bağlılığımıza, aynı zamanda hapisteki ilerici Türk belediye başkanlarının savunulması için aktif çabamızı da eklememiz gerekir.

Midilli Barış Festivali’nin çalışmalarına başarılar diliyorum. Düşüncem şu: etnik, dini, dilsel ve kültürel farklılıklar bir zenginliktir, ayrım çizgilerine sebep değildir."

TOPLANTI ORTAK MUTABAKATLA SONA ERDİ

Toplantı, iki ülke belediyeleri arasında kardeş şehir ağının genişletilmesi ve kültürel, ticari, sosyal projelerde işbirliği yapılması yönünde ortak mutabakatla sona erdi.

Festival süresince üç gün boyunca göç, mübadele, Filistin, kadın ve LGBTİ+ temalı belgeseller izleyiciyle buluştu. 7 Eylül akşamı ise Burçin Büke, Güvenç Dağüstün, Nikos Andrikos, Mehtap Meral ve Erdem Güreler’in sahne aldığı kapanış konseri Milena Kontou Meydanı’nda gerçekleşti. Şair ve müzisyen Mehtap Meral, yakın zamanda Filistin ve Gazze için yazdığı ve bestelediği şarkıyı seslendirdi.

Festival paydaşlarına ve belediye başkanlarına, heykeltıraş Cem Sağbil tarafından özel olarak tasarlanan barış idolleri armağan edildi.

Midilli Barış Festivali, Ege’nin iki yakasında halkların kardeşliğini pekiştirme mesajı veren bir buluşma olarak tamamlandı.