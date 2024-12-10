Midilli'de bir araya gelen Türk ve Yunan barış elçilerinden ortak çağrı

Türk Ege Barış Derneği ile Yunan Midilli Barış Derneği, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda 6 Aralık'ta bir araya geldi.Toplantıya iki ülkeden sivil toplum temsilcileri, yerel yöneticiler ve çeşitli isimler katıldı.

Toplantıya iki ülkeden sivil toplum temsilcileri, yerel yöneticiler ve çeşitli isimler katıldı. Siniparksi adına etkinliğe dernek Başkanı Paris Vounatsis Midilli Belediye Başkanı Panayotis Hristofas, Midilli valiliği bölge koruma direktörü Lefteris Papaioannou, Vali danışmanı Yiorgos Simos eski Belediye Başkanı Stratis Pallis, Apostolos Kominikas, Alekos Evangelinos, eski Syriza milletvekili Yiorgos PAllis, Bakas, Hristina Hadjidaki, Yannis Pavlis, Stratis Pothas, Erifyli Hiotelli, Vasilis Tentomas, Mihalis Bakas, Maria Zervu, Sotiris Frangu, Kostas Karadjas, Stella Kalaidjoğlu, Sofia Kufopulu, Fatos Lazarı, Eleni Papadimitriu, Ğriğoris Morianos gibi derneğin kıdemli üyeleri ve stk temsilcileri olmak üzere adadan birçok yerel halk temsilcisi katılım gösterdi. Ege Barış ve İletişim Derneği’ni ise Dernek Başkanı ve eski milletvekili Zeynep Altıok, Dernek yönetim kurulu üyeleri Özcan Durmaz, Zeki Gül, eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, eski Didim Belediye Başkanı Mehmet Soyaslan, eski Bergama Belediye Başkanları Mehmet Gönenç ve Sefa Taşkın temsil etti.

Etkinlikte, Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve Ege bölgesindeki barışın korunması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Sanatçılar Cahit Berkay, Mazlum Çimen, Güvenç Dağüstün ve yerel müzisyenlerin performansları ise gecede yer aldı.

Her iki dernek başkanının birlikte okudukları ortak deklarasyonda barış mesajları verilerek, iki ülke arasında sefer sayılarının arttırılması ve birlikte festival düzenlenmesine karar verildi.

Toplantı, Ege’de dostluk ve iş birliğini artırmayı hedefleyen barışçıl mesajlarla son buldu.