Midilli’de Birlikte Varoluş etkinliği

Halil ERTUNÇ

Yunanistan Midilli'de Siniparxi Derneği tarafından Türk-Yunan dostluk ve barışı adına "Birlikte Varoluş" etkinliği düzenlendi. Midilli'deki tarihi Çarşı Hamamı’nda gerçekleşen etkinlikte Ege’de Birlikte Varoluş ve İletişim (Siniparxi) derneği başkanı Paris Vounatsis ile birlikte Türkiye’den Ege Barış ve İletişim Derneği adına dernek başkanı Zeynep Altıok, adada bulunan mülteci çocukları için kampta kurulan kütüphaneye kitap bağışı gerçekleştirdiler.

Midilli’de bulunan mülteciler için daha iyi yaşam koşulları sağlamak ve kültürel anlamda aidiyet duygularını yitirmeden yaşadıkları toplumda eşit ve barış içinde var olmaları için çalışan Siniparxi’nin çağrısı, Ege Barış ve İletişim Derneği’nin girişimi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle temin edilen Türkçe Çocuk Kitapları bu anlamlı kültür etkinliğinde Karatepe sığınma kampı kütüphanesi temsilcisi Christos Vassilios’a teslim edildi.

Etkinlik, İzmir'den gelen “İzmir Rebetiko Korosu" ortak kültürel mirasın melodileriyle dinleyicileri buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları arasında bulunan ve farklı yaş gruplarından çocuklara hitap eden içerik çeşitliliğiyle hazırlanan kitaplar; Siniparxi Derneği başkanı Paris Vounatsis, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı ve 25-26. dönem İzmir milletvekili Zeynep Altıok tarafından yapılan konuşmaların ardından Cemil Tugay’ın mesajı ile birlikte yetkililere takdim edildi.

Paris Vounatsis konuşmasında Midilli'nin geçmiş dönem Belediye Başkanlarından Stratis Pallis ve avukat Apostolos Komninakas gibi Yunan-Türk ilişkilerinin kurulmasına katkıda bulunan önemli isimlerin çabalarının iki halk arasında yaratılmak istenen uçurumun kapatılmasında önemli rolünü vurguladı.

İki derneğin bugün emin adımlarla ve dostluk içinde inanç ve adanmışlıkla çalışmalarını 1998 yılından bu yana sürdürdüğüne değinen Vounatsis, “Bu etkinlik, ülkelerimizin dış politikalarının sık sık dayattığı zorluklara rağmen bu dostluğun bir kutlamasıdır. Sınır ihlalleri, mülteci akınlarının yönetimi ve diğer diplomatik meseleler, barış ve işbirliğine yönelik ortak arzuyu gölgeleyemez” dedi.

Etkinlikte, komşu halklar arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışan Yunanistan ve Türkiye'den yerel yönetim temsilcilerinin varlığından ve dayanışmasının önemine dikkat çekilerek bu birlikteliğin gelecekte düzenlenecek ortak çalışmalarla süreceği aktarıldı.

Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok da konuşmasında savaşların, çatışmaların yanı sıra mülteci ve göçmenlerin hak istismarının giderek şiddetlendiği bir dönemde barışı inşa etmenin ve korumanın her zamankinden daha önemli olduğunun altını çizdi.

Altıok, “Günümüz koşullarında barışı kurmanın ve korumanın, yerel olduğu kadar, bölgesel hatta küresel boyutlara genişlediği bir gerçektir. Biz bu bakış açısıyla ana hedefimiz olan halklarımızın dostluk ve dayanışma duygularını yükseltecek, barış içinde bir arada var olabilme kültürlerinin yeniden kurulabilmesine önayak olacak buluşmalar kadar çağımızın zor koşullarında karanlık gelişmelerinin izleğinde dünyada olup bitene duyarlıyız. Neo Liberal politikaların çıkar odaklı girişimleri savaşı bir avantaj olarak görüyor. Bu bakış açısıyla atılan adımların nice hayatı kararttığının, coğrafyamızın dışına taşan bir gelecek tehdidi yarattığının bilincindeyiz” diye konuştu.

Altıok yaşanan insani değer kaybının sanat ve edebiyatın iyileştirici rolüyle aşılabileceğine inançla çocukların ihyacı olan hayal gücünü ve yaşama sevincini diri tutmasını umduğu kitapların yarınlara umut ve iyilik getirmesini diledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gönderdiği mesajda “Ege Denizi’nin iki kıyısında atan tek yürekle, kardeşlik duygusuyla selamlıyorum. Türk ve Yunan halklarının paylaştığı bu duyguya, tüm dünyanın ihtiyacı var çünkü ne yazık ki dünyamızı halen barış değil, savaşlar şekillendiriyor. Tüm çocukların anayurdunda sağlıkla, güvenle, huzurla büyümesi en büyük temennimiz. Fakat yakın coğrafyamızda bu şansa sahip olamayan çocuklar var. Savaşların mağduru olan, yerinden yurdundan edilen mülteci çocukların acısına birlikte ortak oluyoruz. Elimizden gelen ise sığındıkları limanlarda dünyaya inançlarını yitirmemeleri için çalışmak, onlara geleceğe dair umut aşılamak. Mülteci çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirecek, onlara yaşama sevinci verecek, kendi hikâyelerini yazdıracak en güzel yol arkadaşı kitaptır. Biz de Ege’nin İzmir yakasından Midilli yakasına, çocuklarımız için kitaplarla ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeynep Altıok ve Paris Vounatsis birlikte 22 Ağustos günü Karatepe Sığınma Kampı Kütüphanesi’ni ziyaret ettikten sonra Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas’ı makamında ziyaret etti.