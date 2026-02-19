Midlake İstanbul’a geliyor

Amerikan indie-folk sahnesinin en özgün ve saygın gruplarından Midlake, Epifoni organizasyonu ve %100 Müzik katkılarıyla 6 Kasım 2026 tarihinde IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.

Yirmi yılı aşkın süredir kendi dünyasını inşa eden Midlake, köklerini Teksas’ın Denton kentinin üniversite kasabası ruhundan alırken; pastoral folk melodilerini, progresif rock ve psikedelik dokunuşlarla harmanlayan kendine özgü bir müzikal evren yarattı. Grup, özellikle The Trials of Van Occupanther, The Courage of Others ve Antiphon gibi albümleriyle eleştirmenlerden tam not alırken, zamansız şarkılarıyla geniş ve sadık bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Midlake, geçtiğimiz yıl yayımladığı altıncı stüdyo albümü A Bridge To Far ile hem son derece kişisel hem de evrensel bir anlatım sunarak güçlü bir geri dönüş yaptı. Albüm, umudu soyut bir kavramdan ziyade, insanın hayatta kalma refleksi olarak ele alıyor. Grup lideri Eric Pulido, bu yaklaşımı şu sözlerle özetliyor:

“Umut bir ihtiyaç. Var olanın ötesine bakabilmek, yukarısını görebilmek… Hepimiz bunu farklı şekillerde deneyimliyoruz.”

Denton’daki Echo Lab Stüdyosu’nda, Sam Evian prodüktörlüğünde kaydedilen albüm; zahmetsiz, içgüdüsel ve samimi bir yaratım sürecinin ürünü. Sinematik ama abartısız, derin ama duygusal manipülasyondan uzak bu sound, Midlake’in yıllar içinde damıttığı müzikal kimliğin en saf hallerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sahnedeki güçlü atmosferi ve derinlikli performanslarıyla tanınan Midlake, İstanbul konserinde hem kariyerlerinin klasikleşmiş parçalarını hem de A Bridge To Far albümünden şarkıları müzikseverlerle paylaşacak. Duygusal yoğunluğu yüksek besteleri, katmanlı düzenlemeleri ve zamana meydan okuyan anlatımıyla grup, uzun süredir beklenen bu buluşmada dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.