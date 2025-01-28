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Midtjylland-Fenerbahçe maçının hakemi netleşti

Midtjylland-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.

Spor
  • 28.01.2025 13:01
  • Giriş: 28.01.2025 13:01
  • Güncelleme: 28.01.2025 13:03
Kaynak: AA
Midtjylland-Fenerbahçe maçının hakemi netleşti
Fotoğraf: İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynayacak Midtjylland-Fenerbahçe maçında Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da saat 23.00'de oynanacak müsabakada Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Miguel Nogueira yapacak.

Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

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