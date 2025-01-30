Midtjylland nedir? Midtjylland UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? Midtjylland hangi ülkenin takımı? Midtjylland'ın başarıları nelerdir? Midtjylland'ın piyasa değeri nedir?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Midtjylland hangi ülkenin takımı? Midtjylland'ın piyasa değeri nedir? Midtjylland hakkındaki bilgilere göz atalım:

MİDTJYLLAND HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FC Midtjylland, Danimarka'nın en modern ve hızlı yükselen futbol kulüplerinden biridir.

1999 yılında kurulan kulüp, Danimarka’nın Herning ve Ikast şehirlerinde faaliyet göstermektedir.

Süperligaen olarak bilinen Danimarka'nın en üst düzey futbol liginde mücadele eden Midtjylland, altyapı yatırımları ve veri analitiği odaklı futbol yönetimiyle bilinir.

MİDTJYLLAND’IN BAŞARILARI NELERDİR?

FC Midtjylland, Danimarka futbolunun yükselen yıldızlarından biri olarak kısa sürede önemli başarılara ulaşmıştır:

Danimarka Süperligaen Şampiyonlukları: 3 kez Danimarka Süper Ligi'ni kazanmıştır. (2015, 2018, 2020)

Danimarka Kupası: 2 kez Danimarka Kupası’nı kazanma başarısı göstermiştir.

Avrupa Başarıları: Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalmayı başarmış, Avrupa sahnesinde de dikkat çekmiştir.

MİDTJYLLAND’IN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

2024 yılı itibarıyla FC Midtjylland’ın toplam piyasa değeri yaklaşık 50 milyon Euro civarındadır. Midtjylland'ın güncel piyasa değeri ise 63 Milyon Euro'dur. Bu piyasa değeri, kulübün genç yeteneklere yaptığı yatırımlar ve Avrupa transfer piyasasında aktif rol almasıyla şekillenmiştir.

MİDTJYLLAND HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FC Midtjylland, Danimarka’nın Herning ve Ikast şehirlerinde kurulu bir futbol kulübüdür.

MİDTJYLLAND NE ZAMAN KURULDU?

FC Midtjylland, 1999 yılında kurulmuştur.

MİDTJYLLAND’IN RENKLERİ NELERDİR?

Midtjylland’ın renkleri siyah ve kırmızıdır.

MİDTJYLLAND KAÇ KERE DANİMARKA SÜPERLİGAEN ŞAMPİYONU OLDU?

FC Midtjylland, Danimarka Süperligaen’de 3 kez şampiyon olmuştur.

MİDTJYLLAND’IN TARİHTEKİ EN ÜNLÜ FUTBOLCULARI KİMLERDİR?

Midtjylland’da oynamış en ünlü futbolculardan bazıları Pione Sisto ve Simon Kjær gibi Danimarka milli takım oyuncularıdır.

MİDTJYLLAND UEFA TURNUVALARINDA NE BAŞARILAR ELDE ETTİ?

FC Midtjylland, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına kalma başarısını göstermiştir.

MİDTJYLLAND’IN STADYUMU NEDİR?

FC Midtjylland, maçlarını MCH Arena’da oynamaktadır. Stadyumun kapasitesi yaklaşık 11,800’dür.

MİDTJYLLAND KAÇ KERE DANİMARKA KUPASI’NI KAZANDI?

FC Midtjylland, Danimarka Kupası’nı 2 kez kazanmıştır.

MİDTJYLLAND’IN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

2024 yılı itibarıyla Midtjylland’ın piyasa değeri 63 milyon Euro’dur.

MİDTJYLLAND’IN EN ÖNEMLİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Franculino, Adam Bucsa ve Dario Osorio, Midtjylland’ın en önemli oyuncuları arasındadır.

MİDTJYLLAND UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

UEFA Avrupa Ligi Lig aşaması maçlarında 7 hafta sonunda Midtjylland 10 puanla 19'uncu sırada ve büyük bir oranda play-off'lara kalmayı garantiledi.