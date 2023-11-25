Midyat’ta trafik kazası: 6 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi Şentepe Caddesi Kavşağı’nda Ö.T., sevk ve idaresindeki 42 AAP 042 plakalı Dacia marka otomobil ile H.A. sevk ve idaresindeki 47 LL 393 plakalı Dacia marka otomobil kaza yaptı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazedeler olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından, 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

Kazada Ö.T., D.A., H.A., H.A., F.A. ve Ş.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.